Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğinde Video Oyunları ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Katılımcı Tasarım Çalıştayı, Bursa Tarihi İpek Yolu aksındaki 'Atıl Kamusal Mekanlara Geçici Müdahaleler' başlığıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 'Video Oyunları ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Katılımcı Tasarım Çalıştayı' tamamlandı. Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Bursa Tarihi İpek Yolu aksındaki atıl kamusal mekanlara yaratıcı çözümler üreterek, dijital teknolojilerle yenilikçi dokunuşlar yaptı.

'Pop-Up Mekanlar' adı verilen bu çalışma ile Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinliklerinde kullanılmak üzere geçici, taşınabilir ve dijital teknolojilerle desteklenen tasarımlar oluşturuldu.

Üç gün boyunca süren çalıştay kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bir araya gelen Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile gönüllülerden oluşan 40 katılımcı; kentsel tasarım, şehircilik yöntemleri ve dijital araçlardan yararlanarak pop-up mekan fikirleri geliştirdi. Aynı zamanda öğrenciler Tarihi İpek Yolu aksındaki yeni rota çalışmalarını tamamlayarak, kent sorunları ve çözüm önerilerini sahada inceledi. Proje katılımcısı öğrencilere çalıştay boyunca Minecraft Education ve Krea AI araçlarıyla dijital tasarım eğitimleri de verildi. Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan 6 çalışma grubu, Hisarönü ve Kayhan otoparkı çevresine yönelik yenilikçi ve nitelikli projeler ortaya çıkarttı.

Avrupa Sahnesine Taşınacak Bir Proje

Osmangazi Belediyesi, gençlerin yaratıcılığını, teknolojiyi ve kent hafızasını buluşturan bu yenilikçi yaklaşımla, kamusal alanlarda ve özellikle tarihi merkezlerin geleceğine dair heyecan verici bir adım daha atmış oldu. Tarihi çevrenin ruhuna saygılı, esnek ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan tasarımlar, kentin geleceğine yönelik yenilikçi bir vizyon ortaya koydu. Etkinlik, aynı zamanda akademi-kamu işbirliğinin şehirciliğe nasıl yeni bir soluk kazandırabileceğini güçlü biçimde gösterdi. Bu çalıştay ile Osmangazi Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinin Avrupa sahnesinde boy göstermesi hedefleniyor.

'BU ÇALIŞMALARI ARTIRARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Emre Tonaroğlu, projede ortaya konan çalışmaların beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti. Tonaroğlu, şunları söyledi:

'Göreve başladığımız ilk günden itibaren önemsediğimiz ve sıkça vurguladığımız bir hedefimiz vardı; odağımızı bilim, akıl ve teknolojiye çevirmek. Bu anlayış doğrultusunda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bilim ve akıl denildiğinde akla ilk gelen kurumların başında Bursa Uludağ Üniversitesi geliyor. Bu nedenle onlarla birlikte çalışmak bizim için çok kıymetli. Bu tür projeleri artırarak sürdürmek istiyoruz. Üretilen tasarımların kentle buluşması, şehre değer katması ve bir hedef doğrultusunda geliştirilmesi bizim için son derece önemli. Bu çalışmaların amacı tamamen şehre katkı sağlamak ve fark oluşturmaktır. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum.'

'AKTİF OLARAK KULLANILMAYAN KAMUSAL MEKANLAR DİJİTAL TEKNOLOJİLER KULLANILARAK TASARLANDI'

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Polat ise, 'Video Oyunları ve Yapay Zeka Uygulamaları Katılımcı Tasarım Çalıştayı'nda gerçekleştirdiğimiz projelerin sonuçlarını görmek için bir araya geldik. Projenin çeşitli aşamalarını içeren bu çalışma, 2026 yılında Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethinin 700'üncü yılı kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında gerçekleştirilecek etkinliklere de katkı sağlayacak. Kent merkezindeki atıl kamusal mekanların, kentlilerin beklentileri doğrultusunda mimarlık öğrencileriyle birlikte dijital teknolojiler kullanılarak yeniden tasarlanması bizler için oldukça değerli. Çalıştayımız iki adımdan oluşmaktadır. İkinci adım olarak ders kapsamında Osmangazi'nin çeşitli alanlarına tasarımlar oluşturulmaya devam etmeyi planlıyoruz. Ortaya çıkan pop-up geçici mekanların belediye tarafından üretilip uygulanarak kentlilerin kullanımına açılması amaçlanıyor.' şeklinde konuştu.

Proje kapsamında çalıştaydan elde edilen çıktılar ile tüm süreç, Avrupa Komisyonu'nun New European Bauhaus 2026 Festival çağrısı doğrultusunda uluslararası ölçekte değerlendirilmek üzere hazırlanırken; Osmangazi Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen ortak çalışmaların da aynı kararlılıkla sürdürülmesi amaçlanıyor.