İzmir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından kırsal ilçelerde göçükler, toprak kaymaları ve dere taşkınları meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İZSU ve ilçe belediyesi ekipleri birçok noktada ulaşımı yeniden sağladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle ekipler teyakkuz halini sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - 12 Şubat 2026 tarihinde kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar, özellikle kırsal mahallelerde bağlantı yollarında hasara yol açtı. Göçükler, menfez tıkanmaları ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda İZSU ve ilçe belediyesi ekipleri hızlı şekilde sahaya inerek riskli bölgelerde temizlik, dolgu ve altyapı onarım çalışmalarını başlattı. Yağışların etkisini azaltmasının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, kent için yeni bir meteorolojik uyarı yapıldı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıya göre, 12 Şubat 2026 Perşembe saat 22.00'den itibaren 13 Şubat 2026 Cuma saat 22.00'ye kadar İzmir genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürmekte; dere yatakları, menfezler ve riskli kırsal yollar düzenli olarak kontrol ediliyor.