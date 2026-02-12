Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen Yığılca Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bayram Kaptan, yolun durumu ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasındaki bağlantı yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

