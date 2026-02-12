Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasındaki bağlantı yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kabalar köyü Burgaz mevkisinde meydana gelen kazada, Nurullah A. (29) idaresindeki 81 FL 102 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Yığılca Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bayram Kaptan, yolun durumu ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.