Yenişehir Belediyesi, uluslararası vizyonu doğrultusunda dev bir adım atarak Libya'nın ikinci büyük şehri Bingazi ile 'Kardeşlik iyi niyet' protokolü imzaladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bu iş birliğinin iki şehir arasında ekonomik ve kültürel bir kalkınma başlatacağını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet, Libya'nın kritik ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Bingazi'yi ziyaret etti. Ziyaretin en dikkat çekici detayı ise zamanlaması oldu.

Bingazi'de haftanın ilk iş günü olan Pazar sabahı, seçimlerin ardından mazbatasını alan Bingazi Belediye Başkanı Ezzedine Al-Gharabi, koltuğundaki ilk resmi uluslararası görüşmesini Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdi.

SOSYAL VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KAPIDA

Yaklaşık 1 buçuk milyon nüfusa sahip Bingazi ile imzalanan 'Kardeşlik İyi niyet Protokolü', sosyal ve ekonomik ortaklığın da zeminini hazırlıyor. Protokol kapsamında; Yerel yönetim hizmetlerinde belediyecilik birikimlerinin aktarılması, iki şehir arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ortak projeler ve halklar arasındaki bağın güçlendirilmesi başlıkları öne çıkıyor.

'YENİŞEHİR'İN VİZYONUNU DÜNYAYA TAŞIYORUZ'

Yapılan protokolün ardından değerlendirmede bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin uluslararası görünürlüğünü artırma hedeflerine dikkat çekerek, 'Yenişehir'imizin vizyonunu uluslararası alana taşıyoruz. Bingazi ile kurduğumuz bu kardeşlik köprüsü, sadece iki belediyeyi değil, iki halkı birbirine yakınlaştıracaktır. Bu iş birliği vatandaşlarımız için özellikle ekonomik olarak yeni fırsat alanları ve yeni pazarlar yaratacak' dedi.