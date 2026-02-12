Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni Hisar-A sistemlerinin alındığını açıkladı. MKE'nin ise Riyad'daki Dünya Savunma Fuarı 2026'da iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aktürk, geçtiğimiz hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve tam atım füzenin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ve sistemlerin envantere alındığını açıkladı. Böylece TSK'nın hava savunma kapasitesinin yerli ve millî imkânlarla daha da güçlendirildiği ifade edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026'da çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Öte yandan Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE), Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026 kapsamında önemli iş birliklerine imza attığı bildirildi. Bu kapsamda: ALTALBIAH firması ile MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisinin ihracı ve ortak üretimi ile 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı, Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı ham madde ve enerjetik materyaller alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının Cumhuriyet'in ikinci asrında, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, ülkenin huzur ve güvenliği için görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.