Bursa'da uzun yıllardır esnaf teşkilatında görev yapan Arif Tak, artan maliyetler ve sektörel zorluklara dikkat çekerek Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu duyurdu.

BURSA (İGFA) - ‎Arif Tak, Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanlığı için yeniden aday olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Meslektaşlarına ve esnafa hitap eden Tak, yıllardır aynı sorunları birlikte omuzladıklarını vurgulayarak tecrübe, birlik ve güçlü temsil anlayışının bugün her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıl boyunca esnaf teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Tak, esnafın hakkını savunmak ve mesleğin onurunu korumak için çalıştıklarını söyledi.

'BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM'

‎Artan maliyetler, değişen ekonomik şartlar ve sektörün karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken Tak, adaylık sürecinde öncelikli hedeflerini de paylaştı.

Yeni dönemde de KDV uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını kaydeden Başkan Tak, esnafın haklarını daha güçlü şekilde savunmak, kurum içi eğitim çalışmalarını artırmak, Odayı geleceğe daha sağlam temellerle hazırlamak ve birlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmenin gayretini sürdüreceğini ifade etti.

'Bu bir makam değil, emanet meselesidir' diyen Başkan Tak, 'Bu bir koltuk değil, sorumluluk meselesidir' diyerek Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası olarakbugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte üretmeye ve birlikte büyümeye devam edeceklerini söyledi.