Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Hudutlarda 146 kişi yakalanırken, 2 bin 89 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ve sınır güvenliğine yönelik faaliyetlerine ilişkin haftalık verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, sürdürülen operasyonel faaliyetler kapsamında 5 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Kalıcı güvenliğin sağlanması amacıyla sınır içinde ve sınır ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Suriye harekât alanlarında bugüne kadar imha edilen tünel uzunluğunun ise 757 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/h2fCNPDvfb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2026

HUDUTLARDA 146 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlık, sınır güvenliği kapsamında alınan modern ve teknoloji destekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti. Bu çerçevede son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 kişinin yakalandığı, 2 bin 89 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği açıklandı.

Yıl başından bu yana yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalanan kişi sayısının 790'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 7 bin 979'a ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.