Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte yaşanan sorunların asgari seviyeye indirilmesi, sürücü ve yayaların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla yeni düzenleme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

MALATYA (İGFA) - Bir yandan yeni yol açma ve genişletme çalışmaları, bir yandan akıllı kavşak düzenlemeleri, yönlendirme levhaları, yol çizgi çalışmaları yapılırken bir yandan da sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor.

24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede vatandaşlarımız için oluşturulan yeni yerleşim alanlarında zaman zaman yaşanan trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TRAFİK AKIŞI DAHA GÜVENLİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından şehrimizin yeni alt merkezlerinden biri olarak görülen İkizce Bölgesi girişinde yapımı devam eden trafik düzenlemelerinin yansıra Orduzu Mahallesi Gelinciktepe bölgesinde de yeni düzenlemeler gerçekleştirerek trafik akışının daha güvenli bir hale gelmesi sağlandı.

Gelinciktepe TOKİ konutları girişi ile Pınarbaşı Caddesi yolunun kesiştiği noktada zaman zaman kazaların yaşandığı ve bu nedenle ilk olarak bu noktaya sinyalizasyon sistemi yapılarak trafik akışının düzenlendiği belirtildi. Yine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından aynı yolun devamında Kaldırım TOKİ Konutları'na giden güzergah üzerinde Leylek Pınar Caddesi yolunun kesiştiği noktaya da sinyalizasyon sistemi kurulmaya başlandı.

Yapılan düzenlemelerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, çalışmalar ile trafik akışının daha düzenli ve güvenli bir hale geldiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami ER ile ekiplerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

İki farklı adreste gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmalarının ardından yine Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından orta refüj ve asfalt çalışmaları yapılacak.