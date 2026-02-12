Kocaeli Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubesi'nin birlikteliği ile hazırlanan yardım tırları, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Düzenlenen 'Çayırova'dan Gazze'ye Kardeşlik Eli' programıyla birlikte iki tır dolusu yardım Gazze'ye dualarla uğurlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'dan Gazze'ye kardeşlik eli uzandı. Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubesi'nin iş birliği ile hazırlanan yardım tırları, bugün düzenlenen programla, Gazze'ye doğru yola çıktı. Türk Kızılay Çayırova Şubesi önünde düzenlenen yardım tırı uğurlama programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Türk Kızılay Çayırova Şube Başkanı Serdar Küçük, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kent protokolü, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. İlk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Serdar Küçük, 'Bugün burada Çayırova'nın merhametini, kardeşlik ruhunu ve desteğini yansıtan çok anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Çayırova Belediyesi ve Türk Kızılay Çayırova Şubemizin güçlü iş birliği ile hazırlanan yardım tırlarımızı dualarla yolcu edeceğiz' dedi.

'YAŞANANLARA EN DUYARLI ÜLKE BİZİZ'

Programda söz alan Başkan Çiftçi, 'Bugün güzel bir çalışmanın nihayeti olarak, tırlarımızın yola çıkması için dua etmek amacıyla bir araya geldik. Yıllardır Filistin'de ve Gazze'de zulüm var. Gönül coğrafyamızda bu süreçleri uzun yıllardır yaşıyoruz. Bu yaşananlara en duyarlı ülke biziz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olduk. Bizler çok çalışmalıyız, çocuklarımızı örf, adetlerimiz ve inanç değerlerimizle donatmalıyız. Bugün bu yardım tırlarını gönderebiliyorsak maksat hasıl olacaktır.

'RABBİM KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN'

Ben emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çayırova'ya yakışır bir şekilde bu tırlarımızı uğurlayacağız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onların refaha ulaşmasına bizleri de vesile eylesin' dedi. Konuşmaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının akabinde protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte, Gazze'ye doğru yola çıkan yardım tırlarını uğurladı.