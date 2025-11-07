İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kazakistan heyetini Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Ay Yıldızlı Konak'ta ağırladı. Türk-Kazak kültürünün yakınlığına dikkat çeken Başkan Tugay, ilişkilerin aktif projelerle güçlendirilebileceğini söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev ve beraberindeki heyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Basmane'deki Ay Yıldızlı Konak'ta ağırladı. Misafirler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Başkan Dr. Cemil Tugay Türk-Kazak kültürünün yakınlığına dikkat çekerek, 'Biz sizi akraba görüyoruz. Kazakistan bizim için çok özel bir yere sahip' dedi.

Ticaret, sanayi başlıkları altında birlikte yol yürünebileceğini aktaran Başkan Tugay, karşılıklı bilgi paylaşımının anlamlı olacağını ifade ederken, 'Aktif şekilde projeler yapalım. Birçok alanda yeni adımlar atabiliriz. Kazakistan Parkı yapalım, birlikte ağaçlandıralım' dedi.

Görüşmeden dolayı mutluluklarını aktaran Başkonsolos Akatayev, kentte yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. İzmir'in gelişiminin kendilerinin dikkatinden kaçmadığını ifade eden Akatayev, 'İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınması memnuniyet yaratır' dedi.

'ÖĞRENCİLER DAİMİ YAŞAMAK İSTİYOR'

Başkan Tugay kentler arası diyalogların, eğitim alanında üniversite faaliyetlerinin, iş insanları buluşmalarının önemine dikkat çekti. Görüşmede Kazakistan'da İzmir, İzmir'de Kazakistan günleri yapılarak tarih, kültür ve gastronominin karşılıklı olarak tanıtılabileceği öne çıktı. Akatayev ayrıca İzmir'de 3 bini aşkın Kazak vatandaşın bulunduğunu söyledi. Mutlu yaşayan Kazak öğrencilerin de İzmir'de daimi olarak hayatlarını sürdürmek istediğini belirten Akatayev sosyal imkanların varlığının önemine ayrı bir parantez açtı.