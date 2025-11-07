Edirne Keşan'da Ali Paşa Çarşısı'nda yıllardır gündemde olan yıkım süreci artık fiilen başladı. Dün itibarıyla Keşan Belediyesi ekipleri tarafından çarşının suyu kesildi, bugün de TREDAŞ tarafından elektriklerin kesileceği ve ardından esnafa taşınmaları için belirli bir süre tanınarak binanın yıkımına başlanacağı öğrenildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaklaşık 10 yıldır riskli yapı statüsünde bulunan Ali Paşa Çarşısı'nda bazı iş yerlerinin vitrinlerinde 'kiralık' afişlerinin asılması da dikkat çekti. Esnafın büyük bölümü taşınma hazırlıklarını sürdürürken, kimi dükkan sahiplerinin de yeni yer arayışında olduğu gözlendi.

2015'TE MAHKEME 'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ RİSKİ VAR' DEMİŞTİ

Bilindiği gibi, Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2015 yılında verdiği kararda Ali Paşa Halk Çarşısı'nın statik açıdan tehlikeli durumda olduğunu tespit etmişti.

Mahkemenin 2012/177 esas numaralı kararında şu ifadeler yer almıştı:

2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 21 Mayıs 2015 tarihli 22 Mayıs 2015 ve 11 Eylül 2019 tarihinde Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediye Başkanlığı'na gönderilen 2012/177 Esas Nolu Kararın içeriği şöyle: Mahkememizin yukarıda esas numarası verilen dosyasından yapılan yargılama esnasında gerçekleştirilen keşif sonucu konularında bilirkişilerden alınan 17.4.2015 tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre; Keşan ilçesi merkez Yukarı Zaferiye Mahallesi 1279 nolu Ada 1 nolu parselin üzerinde yer alan Ali Paşa Halk Çarşısı'nın mevcut durumu itibariyle bina statiğinin can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiği tespit edildi. Bu çerçevede ilgili halk çarşısı binasının halihazırda bir kısım esnaf ve vatandaşın kullanımında bulunduğu nazarı alınarak 5393 sayılı Belediye kanunu ile 3194 sayılı imar kanunun belediye başkanlığınıza yüklediği yükümlülükler uyarınca ivedi olarak söz konusu yapı ile ilgili gerekli statik rapor çalışmalarının yapılarak neticesine göre hareket edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğini temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilirkişi kurulu raporu yazımız ekinde gönderilmiş olup gereğini takdir ve ifası rica olunur.

Mahkeme kararı, 2015 ve 2019 yıllarında Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'ne gönderilerek, gerekli işlemlerin yapılması istenmişti.

Keşan Belediyesi, 17 Temmuz 2024 tarihinde çarşının çeşitli noktalarına yıkım kararını içeren duyuruları asmış, bu ilanların resmî tebligat niteliğinde olacağını açıklamıştı.

YIKIM ÖNCESİ SESSİZ HAZIRLIK

Bugün itibarıyla çarşıda su kesintisinin ardından elektriklerin de kapatılmasıyla yıkım öncesi son aşamaya geçilmiş durumda. Yıllarca Keşan'ın ticaret hayatında önemli bir yer tutan Ali Paşa Çarşısı'nda esnaflar, 'bir dönemin sona erdiğini' söylerken, yeni projeyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

Yıkımın ardından alanın yeniden değerlendirilmesi ve bölgeye modern bir ticaret alanı kazandırılması bekleniyor.