“Kadınım, Anneyim, Türk’üm!” ve “Türkiyeli değilim, Türk’üm” vurgularıyla dikkat çeken Anahtar Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Pınar Geboloğlu, kısa süre önce göreve gelmesine rağmen fark yarattı.İZMİR (İGFA) - Anahtar Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Pınar Geboloğlu, partinin vizyonunu kadınlara anlatmak ve sahadaki kadın gücünü büyütmek amacıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen kadınların yoğun katılım gösterdiği programda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

“Sözümüz var, birlikte başaracağız” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirecek projeler üzerine konuşuldu. Anahtar Parti’nin kadın politikalarının tanıtıldığı buluşmada, katılımcıların görüş ve önerileri de dinlendi.

Henüz 10 ay önce kurulan ve Genel Başkanlığını Yavuz Ağıralioğlu’nun yaptığı Anahtar Parti, 81 il teşkilatlanmasını aylar önce tamamlamıştı. İzmir’de de kan değişikliğine giden Anahtar Parti, İl Başkanı Hüseyin Çakır’ın kurduğu başarılı kadro sayesinde güçlenerek yoluna devam ediyor. Partinin yeni yönetimiyle birlikte İzmir’de ciddi bir yükseliş ivmesi yakalandı.

Buluşmaya görüntülü olarak katılan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Memleketin zor zamanlarında kadınlar, bütün varlık iddiamızın merkezindedirler” diyerek partinin kadınlara verdiği önemi vurguladı. İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Pınar Geboloğlu ise, “Harika bir ekiple harika işler gerçekleştireceğiz. Kadın olmadan siyaset eksik kalır, kadın olmadan değişim mümkün değildir” diyerek İzmirli kadınları Anahtar Parti’ye davet etti.