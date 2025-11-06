Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocaeli'de doğa tahribatına 1 milyon 870 bin TL'lik ceza

Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da buluştu

Panel, kadın kolları ve sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu.

Panele katılan DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, yerel yönetimler-siyaset işbirliğinin önemine dikkat çekerek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanvekili Canan Aydemir Özkara ise yerel yönetimlerde kadın temsili ve eşitlik mekanizmalarına değindi.

Eşit Yaşam Derneği Başkanı S. Nazik Işık, belediyelerin eşitlikçi hizmet üretme konusundaki engelleri ve mevcut mevzuatın uygulanmasındaki sorunları aktararak sosyal hizmet, altyapı, kent güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında eşitleyici hizmet örneklerini paylaştı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Eşit Yaşam Derneği, il binasında 'Yerel Yönetimlerde Eşit ve Eşitleyici Hizmet' başlıklı bir panel gerçekleştirdi. İlçe kadın kolları başkanlarının katıldığı etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de katılması memnuniyetle karşılandı.

CHP İzmir Kadın Kolları ve Eşit Yaşam Derneği'nden 'Eşit ve Eşitleyici Hizmet' Paneli düzenledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.