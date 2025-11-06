CHP İzmir Kadın Kolları ve Eşit Yaşam Derneği'nden 'Eşit ve Eşitleyici Hizmet' Paneli düzenledi.
Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Eşit Yaşam Derneği, il binasında 'Yerel Yönetimlerde Eşit ve Eşitleyici Hizmet' başlıklı bir panel gerçekleştirdi. İlçe kadın kolları başkanlarının katıldığı etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de katılması memnuniyetle karşılandı.
Eşit Yaşam Derneği Başkanı S. Nazik Işık, belediyelerin eşitlikçi hizmet üretme konusundaki engelleri ve mevcut mevzuatın uygulanmasındaki sorunları aktararak sosyal hizmet, altyapı, kent güvenliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında eşitleyici hizmet örneklerini paylaştı.
Dernek Başkanvekili Canan Aydemir Özkara ise yerel yönetimlerde kadın temsili ve eşitlik mekanizmalarına değindi.
Panele katılan DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, yerel yönetimler-siyaset işbirliğinin önemine dikkat çekerek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Panel, kadın kolları ve sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu.