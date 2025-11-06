Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL International Konya iş birliğiyle düzenlenen Turizm Buluşmaları, önemli turizm insanlarını sektörle buluşturuyor. Turizm Buluşmaları kapsamında Konya, Çatalhöyük'ün eski kazı başkanı Prof. Hodder'i ağırladı.

KONYA (İGFA) - 'Konya Turizmine İz Bırakanlar' temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilen Turizm Buluşmalarının konuğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük'ün kazılarını 25 yıl yöneten İngiliz arkeolog Prof. Dr. Ian Hodder oldu.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programın açılışında konuşan SKAL İnternational Konya Şube Başkanı Fatih İşkin, 'Çatalhöyük Konya'nın parlayan yıldızı. Son dönemlerde çok ciddi tanıtım çalışmalarıyla birlikte fuarlarda yer alıyor. Biz de geçmişte 25 yılını kazıya vermiş ve Çatalhöyük'ün gün yüzüne çıkmasını sağlamış değerli hocamızı ağırlamak istedik. Kendisine bir vefa göstermek istedik' dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç ise, Çatalhöyük'ün her zaman önemli olduğunu ancak son dönemde Konya için daha önemli bir hale geldiğini ifade ederek, 'Biz de destinasyon pazarlamasında ana noktaya Çatalhöyük'ü aldık. 2026'da da Konya'nın ana marka değerini Çatalhöyük olarak ön plana çıkarmaya gayret edeceğiz. İş birliğinden dolayı SKAL'a çok teşekkür ediyorum' değerlendirmesini yaptı.

'KONYA'YI ÇOK SEVİYORUM'

Ardından söz alan Prof. Dr. Ian Hodder de Türkçe olarak başladığı konuşmasında, tekrar Konya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Konya'yı çok sevdiğini belirtti.

Kazı çalışmasının amacını ve önemini anlattığı konuşmasında, en büyük amaçlarından birinin, bir altyapı oluşturmak olduğunu ve Konya turizminin gelişmesine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Hodder, yakın zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nden de memnuniyetle bahsederek, merkezin son model ve modern bir sergi nasıl olurun iyi bir örneği olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişe sahip Çatalhöyük'ün ve kazı çalışmalarının tarihçesini anlatan Prof. Dr. Hodder, Çatalhöyük halkının sanat anlamında ileri bir toplum olduğunu dile getirerek, yaptıkları çalışmalara destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Turizm Buluşmaları kapsamında düzenlediği programlar önümüzdeki dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.

