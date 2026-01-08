İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Örnekköy'de yapımı tamamlanan Haydar İnanır Spor Tesisi hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Melek gibi bir insandı. Onun adını bu merkezde yaşatmaktan büyük onur duyuyorum' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporun kentin her noktasına yayılması hedefi doğrultusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımı tamamlanan Haydar İnanır Örnekköy Spor Tesisi, Karşıyaka'da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis; çocuklar, gençler ve amatör spor kulüpleri için önemli bir spor alanı olacak.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra eşi Öznur Tugay, merhum Haydar İnanır'ın eşi Yağmur İnanır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Tören kapsamında düzenlenen dostluk maçının başlama vuruşunu Başkan Tugay yaptı.

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Başkan Tugay, tesisin Haydar İnanır'ın doğum gününde açılmasının özel bir anlam taşıdığını belirterek, 'Bu tesis öylesine yapılmış bir yer değil. Çocuklarımız, gençlerimiz burada sporla büyüyecek. Nerede ihtiyaç varsa orada olacağız' dedi. Tugay, tesiste ücretsiz futbol okulu açılacağını, amatör kulüplere destek verileceğini ve tesisin belediye tarafından işletileceğini de söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise Haydar İnanır'ın adının bu tesisle yaşatılacağını vurgulayarak, CHP'li belediyelerin sosyal ve sportif yatırımlarına dikkat çekti.

Merhum Haydar İnanır'ın eşi Yağmur İnanır da, 'Haydar bu mahallede hayal kurdu. Bugün doğduğu günde adı yine bu mahallede yaşamaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Suni çim saha, iki soyunma odası ve idari birimlerden oluşan tesis, gün içinde amatör kulüplerin antrenmanlarına, akşam saatlerinde ise halkın kullanımına açık olacak.