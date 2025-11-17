İzmir Çiğli Belediyesi, ara tatilde çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'nde 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen 'Hayalindeki Uzayı Çiz - Kampüsü Ücretsiz Gez' etkinliği yoğun ilgi gördü.

İZMİR( İGFA) - İki gün süren etkinlikte, hayal ettikleri uzayı resmedip kampüse getiren öğrenciler hem çizimlerini sergiledi hem de uzayın büyüleyici dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı.

Etkinliğe katılan 650 çocuk, hayal ettikleri uzayı resmederek kampüse getirdi. Rengarenk çizimlerini sergileme fırsatı bulan minikler, planetaryum gösterilerinden uçuş simülasyonlarına, gökyüzü gözlem alanlarından interaktif uzay deneyimlerine kadar birçok farklı etkinliği ücretsiz olarak deneyimledi. Dolu dolu geçen iki gün, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

HAYALLER TUVALE, TUVAL UZAYA TAŞTI

Etkinlik boyunca çocuklar, uzayla ilgili temel bilgileri eğlenceli atölyelerle öğrenirken, aynı zamanda takım çalışması ve yaratıcılık becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Kampüs içerisinde sergilenen çizimler, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, minik sanatçılar da eserlerinin sergilenmesinden dolayı gurur dolu anlar yaşadı.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYOR'

Etkinlik hakkında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi; 'Çocuklarımızın hayal gücü, geleceğin bilim insanlarını, astronotlarını ve mucitlerini yetiştirecek en büyük güç. Onların uzaya duyduğu merakı desteklemek, bilimle iç içe büyümelerini sağlamak bizim en büyük görevimiz. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsümüzü bu amaçla kurduk. Bugün burada 650 çocuğumuzun hayalini çizdiği uzayı görmek, onların gözlerindeki ışıltıya tanıklık etmek bizler için tarifsiz bir mutluluk. Çiğli'de bilimin ışığında büyüyen bir nesil yetişiyor.'