Norveç merkezli tarayıcı şirketi Opera, dünyanın en büyük müzik abonelik platformu Spotify ile iş birliği yaparak müziğinizle birlikte ritim tutan bir tarayıcı teması geliştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Opera'nın amiral gemisi masaüstü tarayıcısı Opera One'da kullanıma sunulan Sonic Tema, kullanıcıların tarayıcıdaki Müzik Çalar üzerinden Spotify dinlerken shader teknolojisi sayesinde benzersiz bir görsel ve işitsel deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Sonic'i etkinleştirmek için Opera'nın tema galerisine gidip temayı seçmeniz yeterli. Sonic, Opera'nın Başlangıç sayfasında müziğinize eşlik eden bir animasyon olarak görünür ve ses dalgalarının ince bir kum tabakasındaki titreşimlerini andırır.

Tema, kenar çubuğundaki Müzik Çalar üzerinden favori şarkınızı çalmaya başladığınız anda canlanır ve animasyon, ekranda ritme uyum sağlayarak dans eden ince parçacıklara dönüşür. Sonic yalnızca karanlık modda kullanılabiliyor, ancak kullanıcılar animasyonu farklı renklerle kişiselleştirebiliyor. Örneğin, 80'ler pop klasiklerinde canlı ve renkli tonlar öne çıkarken, yeni nesil (new wave) çalma listelerinde daha sade gri tonlar tercih edilebiliyor.

Opera One, kullanıcıların müziklerini kesintiye uğratmadan tam kontrol sağlayabilmeleri için ekran üzerinde diledikleri gibi taşıyabilecekleri ayrılabilir bir Müzik Çalar ile geliyor.

Spotify, Müzik Çalar'ın varsayılan servisi olarak belirlenirken, Türkiye'deki kullanıcılara ise 3 aylık Spotify Premium üyeliğini 99 TL'ye kullanma fırsatı sunuluyor.