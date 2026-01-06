İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençleri dijital çağın gereklilikleriyle donatmaya devam ediyor. Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'nde başlayacak 'Temel Arduino Eğitimi' ile gençler, elektronik ve kodlama dünyasına ilk adımı atacak.

İZMİR (İGFA) - Teknoloji okuryazarlığını artırma ve gençlere uygulamalı dijital beceriler kazandırmaya öncelik veren İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç İzmir, yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Dijital dünyada sadece tüketici konumunda kalmayıp, üreten, düşünen ve çözüm geliştiren bireylerin yetişmesi amacıyla düzenlenen 'Temel Arduino Eğitimi' için geri sayım başladı.

5 HAFTADA PROJE GELİŞTİRECEKLER

12 Ocak Pazartesi günü Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'nde başlatılacak eğitimler, 5 hafta boyunca devam edecek. Elektronik ve programlamaya ilgi duyan ancak nereden başlayacağını bilemeyen gençler için sıfırdan kurgulanan programda, teorik bilgi pratikle buluşacak. Her hafta pazartesi günleri 16.00-17.30 saatleri arasında düzenlenecek atölyelerde katılımcılar; temel devre kurulumlarını, sensörlerle veri okumayı, LED ve butonlu devre tasarımlarını öğrenecek. Eğitimin sonunda ise gençler; RGB ışık sistemleri, sıcaklık ölçümü ve park sensörü gibi kendi mini teknoloji projelerini geliştirmiş olacak.

BÜYÜK FIRSAT

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Arduino setleri merkez tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Katılımcıların sadece kendi bilgisayarlarını getirmelerinin yeterli olacağı bu ücretsiz program, gençlerin dijital üretim becerilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurmak isteyen gençler https://www.gencizmir.com/ web adresini ziyaret edebilir.