Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla, Acıpayam ilçesinde 7 mahalleyi kapsayacak 30 milyon TL'lik yeni bir yatırımı devreye alıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Kullanım ömrünü tamamlayan ve kapasitesi yetersiz kalan eski su deposunun yerine 1000 metreküp kapasiteli yeni ve modern içme suyu deposu inşa ediliyor.

Ayrıca, kapasitesi yetmeyen mevcut hattın sağlıksız ve asbestli olması, vatandaş arazilerinden geçmesi ve sık arızalara neden olması nedeniyle hat tamamen yenileniyor. Depo ile mahalle şebekeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla toplam 10 kilometre uzunluğunda yeni iletim hattı döşeniyor.



7 MAHALLEYE MODERN ALTYAPI, KESİNTİSİZ HİZMET



Garkın, Apa, Ovayurt, Karahöyük, Corum, Yeniköy ve Ucarı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan toplam 30 milyon TL yatırım bedeline sahip projeyle, Acıpayam ilçesinde içme suyu altyapısı modern standartlara kavuşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte söz konusu mahallelerde içme suyu arz güvenliği artırılacak, su kayıpları en aza indirilecek ve vatandaşların sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna erişimi sağlanacak.



'ACIPAYAMLI HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'



Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her damla suyun sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyor, Denizlimiz için en iyisini yapmanın gayretiyle çalışıyoruz. Yıllardır süregelen asbestli hat sorununu, mülkiyet problemlerini ve su kesintilerini bu yatırımla çözüyoruz. Yeni yatırımımız, Acıpayamlı hemşehrilerimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.