İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Genç İzmirim Kart dönemini 1 Aralık'ta başlatıyor. Artık öğrenci olsun olmasın 7-26 yaş arasındaki yolcular Genç İzmirim Kart kullanarak toplu ulaşımdan indirimli yararlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal devlet ilkesi, fırsat eşitliği, ekonomik destek ve toplu ulaşım hizmetine erişimde adalet hedefiyle öğrenci ulaşım kartlarında düzenlemeye gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda artık 7-26 yaş arası İzmirliler öğrenci olsun olmasın 1 Aralık'tan itibaren 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulamasına tabi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan 'öğrenci' ibarelerini 'genç' olarak değiştirecek. Tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak yenilenecek. Böylece bu yaş aralığındaki tüm gençler, indirimli toplu ulaşım tarifelerinden yararlanabilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler ellerinde öğrenci kartları varsa kartlarını genç tarifeli olarak kullanmaya devam edebilecek. 26 yaşından gün almış kişiler ise ellerindeki öğrenci kartlarını kişiselleştirilmiş tam kart olarak kullanmaya devam edecek. 7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış öğrenci kartı bulunmayan kişiler İzmirim Kart Merkezlerinden başvurarak 170 TL karşılığı kart temin edebilecek. Ayrıca İzmirim Kart mobil uygulama üzerinden online başvuru yapılabilecek. Bu şekilde kartları kargo yoluyla (kargo ücretini ödeyerek) adresine gönderilecek. Şu an sistemde var olan öğrenci kartına verilen hakların tümü genç tarifede de geçerli olacak. Genç Tarife'de abonman uygulaması da devam edecek.