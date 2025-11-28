İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki restoran ve yeme-içme işletmelerinde hijyen, temizlik ve ürün güvenilirliğine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Son günlerde ülke genelinde gıda tüketim güvenliği konusunda yaşananlar üzerine, Güzelbahçe Belediyesi harekeye geçti. Ekipleri rutin olarak yaptıkları periyodik denetimleri sıklaştırarak daha yoğun bir kontrol programı başlatıldı.

Yapılan denetimlerde; ürünlerin depolama koşullarından mutfak temizliğine, soğuk hava depolarının çalışma düzeninden tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin kontrolüne kadar birçok başlık titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri yalnızca servis alanlarında değil, mutfak ve depo bölümlerinde de ayrıntılı incelemeler yaptı. İşletmelerde eldiven ve bone kullanımı, çalışma tezgâhlarının temizliği, çapraz bulaşma riski oluşturabilecek unsurlar ve personelin hijyen kurallarına uyumu da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutulurken, ilgili raporlar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne iletildi.

GIDA GÜVENLİĞİNDE TAVİZ YOK

Güzelbahçe halkının gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmesi için ekiplerin sürekli sahada görev yaptığını ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, denetimlerin hem vatandaş hem de işletmeler için koruyucu bir önlem olduğunun altını çizerek, 'Ekiplerimiz düzenli olarak denetimde ve tüm işletmelerin mutfaklarından soğuk hava depolarına, personel kıyafetlerinden depolama şartlarına kadar her alanda titiz bir çalışma yürütüyor. Gıda güvenliği konusunda taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde son dönemde yaşanan gıda tüketim güvenliği tartışmaları, kontrollerimizi daha da sıklaştırmamıza neden oldu. Bu denetimlerle yalnızca vatandaşlarımızın sağlığını değil, işletmelerimizi de olası bir olumsuzluğa karşı korumuş oluyoruz. Güzelbahçe günü birlik turizmin en yoğun yaşandığı ilçelerden biri. Ciddi biri restoran zinciri var. Hafta sonları büyük kalabalıkları misafir ediyoruz. Bu yüzden denetim şart. Halkımızın gönül rahatlığıyla ilçemizdeki restoranlardan faydalanması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' diye konuştu.