İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Parkta Etkinlik Var projesi kapsamında İnciraltı Terapi Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde çocuklara tohumun tarladan sofraya, sofradan yeniden tohuma dönen yolculuğu uygulamalı olarak anlatılıyor. Otizmli öğrencilerin de misafir edildiği etkinlikte, çocuklar toprakla buluşmanın heyecanını yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin parkların daha etkin kullanılması ve İzmir’in eşsiz doğasının öğrenilerek keşfedilmesi amacıyla başlattığı Parkta Etkinlik Var projesi, hayatlara dokunmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen projenin sevilen etkinliklerinden biri olan “Tohumdan Sofraya” buluşmasında ekosistem ve toprak bilinci uygulamalı olarak tanıtılıyor. İnciraltı Terapi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde eğitim gören otizmli öğrenciler de diğer çocuklarla kaynaştı. Çocukların birçoğu ilk kez tohumu toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

TOHUMDAN TOPRAĞA, TOPRAKTAN SOFRAYA, SOFRADAN TOHUMA

Programda ilk olarak 50’nin üzerinde birbirinden özel tohumun tanıtımı yapıldı. İçlerinde atalık tohumların da yer aldığı tohumları ilk defa görme imkanı bulan miniklere tarımsal üretim, toprağın kullanımına ilişkin temel eğitimler verildi. Ardından tohumların toprakta sebze ve meyveye dönüşme süreci anlatıldı. Yetişen ürünleri tatma imkanı da bulan çocuklara sofraya gelen ürünlerden yine nasıl tohum elde edileceğinin bilgisi verildi. Ardından toprağın başına geçen çocuklar, saksılara bezelye tohumu ekti.

YIL BOYUNCA HER SALI DEVAM EDECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Proje Görevlisi Eylem Yılmaz, “Parkta Etkinlik Var projesi, bu yıl hayata geçirdiğimiz bir proje. İzmir’in kırsalındaki ve kent içindeki parklarında etkinlikler düzenleyerek hem doğa hakkında bilgi almalarını hem de çeşitli etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün İnciraltı Terapi Bahçesi’ndeyiz. Tohumdan Sofraya etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte çocuklara, yetişkinlere tohumun hikayesini anlatıyoruz. Tohumun ekilmesi, fideye dönüşmesi, soframıza ulaşması ve tekrar tohum haline gelmesini deneyerek öğretiyoruz. Her salı günü, bir hafta İnciraltı Terapi Bahçesi’nde bir hafta ise Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda saat 16.00 ile 17.00 arasında etkinliğimiz yıl boyu devam edecek” şeklinde konuştu.

“ETKİNLİKLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinliğe her geçen gün talebin arttığını belirten Yılmaz, “Biz de gelen taleplere göre yeni etkinlikler planlıyoruz. Doğa etkinlikleri, doğa gözlem etkinlikleri, spor etkinlikleri, konser etkinlikleri gibi yeni programlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak, parkların sadece bir dinleme alanı değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı, öğrenme alanı, eğlenme alanı olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.