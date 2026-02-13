Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan alt geçitte yaptığı çalışmalarla güvenlik ve konforu en üst noktaya taşıdı. Aydınlatma ve boyama çalışmalarıyla ışıl ışıl olan alt geçitte sürücüler artık özellikle gece sürüşlerinde zorlanmıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan alt geçitte kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, alt geçide güçlü ve modern bir aydınlatma sistemi kuruldu. Ayrıca alt geçit baştan sona boyanarak daha estetik ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

KARANLIK ARTIK TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Önceki dönemlerde sürücüler, alt geçitte karanlıktan dolayı zorlanıyor, bu da kaza riskini beraberinde getiriyordu. Yeni aydınlatma sistemi sayesinde sürücüler ve yayalar daha güvenli bir şekilde alt geçitten yararlanabiliyor.

Yapılan boya çalışmaları ve kurulan güçlü aydınlatma sistemi sayesinde alt geçit yalnızca daha güvenli hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda konforlu ve modern bir görünüme kavuştu. Çalışmalar, vatandaşların da memnuniyetini kazandı.