Eğitime ve bilime verdiği önemi sosyal belediyecilik anlayışıyla bütünleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi; gençlere ders çalışabilecekleri, binlerce kitaba erişebilecekleri güvenli ve konforlu ortamları, kent genelinde 14 Okuma Salonu ile sunuyor.

MERSİN (İGFA) - Gençlerin konforunu ve başarısını önceleyen Büyükşehir Okuma Salonları, aynı zamanda onlara sosyalleşme alanları da sağlıyor. Gençlerin geleceğe güvenle adım atmaları, bilimin ışığında yetkin birey olmaları ve gelişmeleri adına hizmetlerini sürdüren Büyükşehir'in Okuma Salonları, özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin yaşam alanına dönüşüyor.

GELECEĞİNİ İNŞA EDEN GENÇLERİN ADRESİ, BÜYÜKŞEHİR OKUMA SALONLARI OLUYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren okuma salonlarında öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti ve çay-kahve ikramında da bulunuluyor.

Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan salonlar, özellikle modern çağa uygun teknik ekipmanlar ve internet hizmetiyle gençlerin gözdesi oluyor.

Liselere geçiş, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, tıpta uzmanlık, hukuk ve KPSS gibi onlarca alanda sınavlara hazırlanan gençler, il genelindeki toplam 14 Büyükşehir Okuma Salonu ile ev konforunu yaşıyor.

Güvenli, nezih ve sessiz bir ortamda çalışmalarını sağlayan bu salonlar, gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Tarsus Bilgi, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı, Silifke ve Adres Okuma Salonlarına kayıtlı üye sayısı 80 bin 750'yi buldu.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE OKUMA SALONLARI İLE KATKI SUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de verilirken; sadece kitap okumak isteyen vatandaşlar, sessiz ve konforlu bir ortamda kitaplarını okuyabiliyor.

Bu yönüyle okuma salonları yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de sıkça tercih ettiği sosyal alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Sabah erken saatlerden gece saatlerine kadar hizmetini sürdüren okuma salonları, yetkin personeli ile de gençlerden tam not alıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan sosyal belediyecilik hizmetlerini kesintisiz sürdüren Mersin Büyükşehir, yeni okuma salonlarının açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.