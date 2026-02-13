Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aktopraklık Arkeoloji söyleşilerinde insanlık tarihine dair pek çok ezberi değiştiren Göbeklitepe ve Karahantepe kazıları konuşuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri'nin 6. buluşmasında 'Mitlerin Doğuşu: Göbeklitepe - Karahantepe' ele alındı. Aktopraklık kazılarına da uzun yıllar başkanlık yapan Prof. Dr. Necmi Karul'un konuşmacı olduğu Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi Galeri Alanı'ndaki programa, tarih ve arkeoloji meraklıları büyük ilgi gösterdi.

İnsanlık tarihine yön veren önemli arkeolojik keşiflerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı programda, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarının ortaya koyduğu bulgular üzerinden neolitik dönemin inanç dünyasına, toplumsal örgütlenme biçimlerine ve yerleşik hayata geçiş sürecine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Göbeklitepe ve Karahantepe'nin, insanlık tarihine dair bilinen pek çok ezberi değiştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Necmi Karul, bu alanların yalnızca arkeolojik açıdan değil, insanlık düşüncesinin ve ortak yaşam kültürünün gelişimi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Anıtsal yapıların inşa sürecinin, erken dönem insan topluluklarının iş birliği, planlama ve ortak inanç sistemleri etrafında bir araya gelebildiğini gösterdiğini belirten Karul, inanç, ritüel ve sembolizmin toplumsal yapının şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti.

Söyleşide ayrıca, arkeolojik kazıların bilimsel yöntemleri, elde edilen bulguların değerlendirilme süreçleri ve bu keşiflerin dünya arkeoloji literatüründeki yeri de ele alındı. Program soru cevap bölümüyle sona ererken; söyleşi dizisini büyük bir ilgiyle takip eden arkeoloji meraklıları, kültür ve tarih alanındaki çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.