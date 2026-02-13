Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ile Nevşehir Şehit J. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan Halı Dokuma Atölyesi, bu hafta kapılarını özel misafirlerine açtı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'de geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, ortaokul öğrencileri tezgah başına geçerek Şanlı Türk Bayrağımıza ilk ilmeklerini attı.

Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde atölyeyi ziyaret ederek dokuma sanatının inceliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Toplam 16 öğrencinin katıldığı ziyarette, minik eller büyük bir heyecanla dokuma tezgâhlarının başına geçti.

Ziyaretin en duygulu anları ise Türk Bayrağı dokuması sırasında yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültüren Miras Taşıyıcısı ve aynı zamanda Halı Kilim Dokuma eğitmeni Fatma Turgut tarafından halı dokumanın tekniklerini öğrenen öğrenciler, dünyaca bilinen ve dayanıklılığıyla meşhur olan 'Türk Düğümü' (Gördes Düğümü) tekniğini kullanarak Şanlı Türk Bayrağımıza ilmek attılar.

Bu tür iş birlikleriyle gençlerin hem kültürel mirasımıza sahip çıkması hem de el becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Atölye yetkilileri, gençlerin bu kadim sanata gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, eğitim faaliyetlerinin farklı gruplarla devam edeceğini vurguladı.