Kayseri Melikgazi Belediyesi ilçede ulaşımı konforlu hale getirmek, vatandaşlara nitelikli hizmet sağlamak amacıyla, Esentepe Mahallesi 983. sokakta yol yapım ve asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yapılan yol çalışması ile mahalle sakinlerine konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’de vatandaşların öneri ve talepleriyle ilçeye birbirinden değerli hizmetlerin sağlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sezon boyunca ilçede asfalt ve yol çalışmalarının devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Melikgazi’mize pek çok alanda kıymetli hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz.

İlçemizde ulaşım ağını genişleten, konfor ve güvenlik sağlayan yol yapım ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Esentepe Mahallemizde 983. Sokakta yol yapım ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Ulaşım hizmetlerimizle ilçemizin çehresi değişirken vatandaşlarımızın araçları zarar görmeden, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden, güvenli yolculuklarını gerçekleştirebiliyorlar. İlçemizin birçok bölgesinde ulaşım çalışmalarımız devam edecek. Melikgazi’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.”