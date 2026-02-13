Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, 2025 Aile Yılı dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftlerin bir araya geldiği 'Aile Buluşmaları - Gençlik Geleceğimiz, Ailemiz Gücümüz' temalı program Erzurum'da gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ / ERZRUM (İGFA) - İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa; Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve eşi ile birlikte projeden faydalanan çok sayıda genç çift katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin medeniyetimizin temel taşı olduğunu belirterek güçlü bir toplumun ancak güçlü ailelerle inşa edilebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuvalarını sağlam temeller üzerine kurmalarına destek sağlandığını vurgulayan Aykut, projenin yalnızca maddi değil, aynı zamanda güçlü bir manevi destek niteliği taşıdığını dile getirdi.

'Gençlik Geleceğimiz, Ailemiz Gücümüz düsturuyla yürüttüğümüz bu proje, genç çiftlerimize devletimizin her zaman yanlarında olduğunun açık bir göstergesidir.' diyen Aykut, evliliğin sevgi, emek ve sadakatle büyüyen kutsal bir birliktelik olduğuna dikkat çekti.

Programda söz alan İl Müftüsü Yaşar Çapçı ise dinî perspektiften ailenin önemine değinerek, eşler arasındaki merhamet, muhabbet ve anlayışın yuvaları ayakta tutan temel değerler olduğunu ifade etti ve yeni evlenen çiftler için dua etti.

Etkinlikte örnek aile olarak söz alan Salih Mesci ve eşi Gülten Mesci, 37 yıllık evlilik tecrübelerini genç çiftlerle paylaşarak sabır, karşılıklı anlayış ve sağlıklı iletişimin evlilikteki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Program kapsamında genç çiftlere teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

'Mutlu Aile' konulu sunumla güçlü aile yapısının toplumun temel taşı olduğu bir kez daha vurgulandı.

Program, iyi dilek ve temenniler eşliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.