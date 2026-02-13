Devlet Tiyatroları sanatçısı ve Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında 'Yılın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, 2025-2026 tiyatro sezonunda sahnelenen Dünyanın Eski Zamanlarında adlı oyundaki performansıyla ödüle değer bulundu.

Yılmaz'ın söz konusu yapımdaki yorumu; karakter çözümlemesindeki ustalığı, sahne hâkimiyeti ve duygusal yoğunluğu ile seçici kurul tarafından çağdaş tiyatro anlayışı içinde özel bir konumda değerlendirildi.

Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilen ödüller, İstanbul'da, Mask-Kara Tiyatrosu ev sahipliğinde Tamer Levent Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Söz konusu ödül, yalnızca bir sanatçının başarısını değil; aynı zamanda Devlet Tiyatroları'nın sanatsal üretim gücünü, disiplinini ve Türk tiyatrosuna katkı sunma misyonunu da bir kez daha tescilledi.