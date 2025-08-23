İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Edebiyat Yolculuktur” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması kapsamında yarışma jürisi 204 eseri değerlendirmek üzere toplandı. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmanın sonuçları, 30 Ağustos’ta açıklanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün ulusal çapta, lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Edebiyat Yolculuktur” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması büyük ilgi gördü.

15 Mayıs’ta başlayan başvuru süreci, 31 Temmuz’da son buldu.

Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından toplam 241 eser gönderildi. Ön elemenin ardından ise jüri değerlendirmesine 204 eser sunuldu.

15 Ağustos’ta Alsancak Kent Kütüphanesi’nde yapılan toplantıda eserler, jüri üyeleri Veysel Çolak, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Barış İnce, Mehmet Atilla, Gizem Pınar Karaboğa, Tuğrul Keskin, Y. Bekir Yurdakul ve Gülce Başer tarafından değerlendirildi.

Raportörlüğünü Duygu Özsüphandağ Yayman ve Mehmet Emin Karagöz'ün yaptığı yarışmada dereceye giren eserlerden birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca her dalda dikkate değer üç eserin sahibi, 5 bin TL mansiyon ödülüne layık görülecek.

Eserler 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 9. İzmir Edebiyat Festivali Antolojisi’nde de yayımlanacak. Sonuçlar ise 30 Ağustos’ta https://www.izmir.art/ adresinde açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yarışmayla lise düzeyindeki genç kalemleri teşvik etmeyi ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.