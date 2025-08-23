AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çömlek çarkının başına geçerek, kendi çömleğini yapan kadın girişimcilerin alın terine ortak oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Gölpazarı’nda düzenlenen *“Kadın Buluşması Programı”*nın ardından Pazaryeri’ne gelen Ercan’ı, ilçe kadınları türkülerle karşıladı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, hem samimi anlara hem de yöresel kültürün öne çıktığı renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında Kınık köyündeki çömlek atölyelerini gezen Ercan, çömlek ustalarının başına geçtiği çarkın bu kez misafiri oldu.

Ellerini toprağa bulayan Ercan, kendi çömleğini yaparak kadın girişimcilerin alın terine ortak oldu.