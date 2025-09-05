İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl minik ziyaretçilerine özel bir sürpriz hazırladı. 3 No’lu Hol karşısında yer alan Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı’nda kurulan “İzmir Çocuk Oyun Alanı”, minik ziyaretçilerin ve ailelerin ilgi odağı haline geldi.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 94’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor.

3 No’lu Hol karşısında bulunan Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı’nda yer alan ve fuarda ilk kez kurulan “İzmir Çocuk Oyun Alanı, deneyim odaklı eğlence anlayışıyla çocukları ve ailelerini macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Survivor ve macera parkurlarından ağ labirentine, mini futbol ve bowlingden langırt oyunlarına kadar pek çok aktivitenin yer aldığı alan, fuarın en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu. İzmir Çocuk Oyun Alanı 4-12 yaş arası çocuklara özel hazırlanan aktivitelerle büyük beğeni topladı.

ÜCRETSİZ OLARAK SUNULUYOR

Oyun alanı yöneticisi Savaş Keleş, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez yer aldık. Katılım çok iyi; anneler ve çocuklar çok mutlu. Biz de bu ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve fuarın bir hediyesi olarak ücretsiz sunulan bu oyun alanında, çocuklar güvenli, hijyenik ve keyifli bir ortamda eğleniyor. Profesyonel ekibimiz, seanslar halinde gerçekleşen oyunlarda her çocuğa eşlik ediyor ve güvenli bir deneyim sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda da burada olmaktan büyük mutluluk duyarız” dedi.

Oyun alanına gelen aileler, girişteki kayıt masasında çocuklarının katılmak istediği parkura başvuru yapıyor. Parkurlar, ailelerin gözetiminde 4-12 yaş arası çocuklara uygun şekilde düzenleniyor. Her saat başında başlayan seanslar 35 dakika sürüyor ve seanslar arasında parkurlar düzenli olarak temizleniyor. Alan içerisinde görev yapan profesyonel ekip, çocuklara her an eşlik ediyor.