Dünyada son dönemde hızla yayılan ve Türkiye’de de sevilerek oynanmaya başlayan Pickleball sporunu Karşıyaka’ya getiren ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen Bostanlıspor Pickleball da “Aile Okulu” açıyor.İZMİR (İGFA) - Eylül ayından itibaren Bostanlıspor Kulübü merkezinin bulunduğu Gode Cengiz Spor Tesislerinde başlayacak olan Pickleball Aile Okulu’nda bireyler ailece bu sporu öğrenme ve oynama şansını yakalayacak.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi İlkay Özçelik, pickleball sporunun çok zevkli ve adeta spora bağımlılık yapan bir spor branşı olduğunu ifade ederken, ”Adeta badminton, tenis ve masa tenisini harmanlayan bu spor, genellikle tenis kortlarında ve özel sahalarında bir voleybol sahasına benzer boyutlardaki alanlarda, özel paddlelar (raket) ve hafif toplarla oynanıyor. Strateji geliştirmek ve rakipleri alt etmek için de beceri ve hız gerekiyor. Son derece kolay ve o kadar da zevkli bir spor.” diye konuştu.

Özçelik, ailece oynanabilen ender sporlardan birisi olan pickleball Karşıyaka’ya Bostanlıspor’un getirdiğini ve kurslara da “Aile Okulu” havasında eylül ayında başlayacağını, her yaş grubunun oynayabileceği, tek ve çift olarak sahaya çıkabileceği bu sporu önerdiklerini söyledi.