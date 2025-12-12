Bursa İnegöl Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürekli olarak devam eden denetimler kapsamında son olarak dönercileri mercek altına aldı. Şehirdeki tüm döner işletmecileri tek tek gezilerek inceleniyor.

BURSA ( İGFA) - Halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak döner işletmelerini mercek altına alan ekipler, tüm iş yerlerini tek tek gezerek en küçük ayrıntıya kadar inceliyor.

TÜM İŞLETMELER TEK TEK DENETLENECEK

Özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerde halk sağlığına zarar verecek hiçbir aksaklığa taviz vermeyen zabıta ekipleri, hafta başından bu yana sürdürülen denetimlerde dönercileri en sıkı şekilde denetliyor. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri şehir genelinde tüm işletmeler denetlenene kadar çalışmalarına devam edecek.

Yapılan denetimlerde rutin olarak gerçekleştirilen; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller gerçekleştirilirken, özellikle hijyen ve sağlıklı ürün kullanımı konularına titizlikle dikkat ediliyor. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise gerekli idari yaptırımlar en ağır şekilde uygulanıyor.