Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında düzenlediği kültür etkinlikleri ile çocukların sosyalleşmesini, eğlenirken öğrenmesini sağlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım kültür sanat takvimi kapsamında Taraklı'da sahnelenen 'Çok Bilmiş İbiş' kukla oyunu minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tiyatro Seçkin tarafından sahnelenen oyun, Taraklı Kültür Merkezi'nde neşeli ve hareketli anlara sahne oldu.

ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNÜ DESTEKLEYEN KEYİFLİ BİR BULUŞMA

Taraklı Kültür Merkezi'nde Çok Bilmiş İbiş programı, renkli kuklalar ve hareketli sahne diliyle çocukların ilgisini çekti, minik izleyiciler oyun boyunca kahkahaları ve enerjileriyle salonu doldurdu.

KUKLALARLA ETKİLEŞİM ÇOCUKLARI MEST ETTİ

Oyunda dostluk, merak ve öğrenme temaları eğlenceli bir dille işlendi. Kuklalarla kurulan interaktif bölümler sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de karakterlerin hikâyesine aktif olarak katıldı.

KÜLTÜR-SANAT ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik tiyatro etkinlikleriyle ilçelerde kültürel hareketliliği artırmayı ve miniklerin sanatla erken yaşlarda buluşmasını sağlamayı sürdürüyor. 'Çok Bilmiş İbiş' gösterisi de bu kapsamda çocukların hem keyifli vakit geçirdiği hem de sanata yönelik ilgilerini pekiştiren renkli bir etkinlik olarak dikkat çekti.