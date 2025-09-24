İzmir'de Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, belediye çalışanlarının 6 aydır maaş ve sosyal denge tazminatı alamadığını, temizlik hizmetlerinin aksadığını ve borç yapılandırmalarında usulsüzlük olduğunu iddia etti. Ünal, “Memur ve işçiyi sürerek motive edemezsiniz” dedi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, “Herşeyi Konuşalım” programında belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Belediye çalışanlarının maaş ve hak kayıplarına dikkat çeken Ünal, memurların 6 aydır sosyal denge tazminatı alamadığını, bu nedenle öğle aralarında sendikal eylemler yaptığını belirtti.

Eylemler sonrası personelin farklı birimlere sürülmesini “cadı avı” olarak niteleyerek, “Memurunu, işçisini sağa sola sürerek, baskı altına alarak motive edemezsiniz” dedi.

Maaş Krizi ve Çalışan Mağduriyeti

Ünal, Kent A.Ş. çalışanlarının Nisan ayından bu yana maaş alamadığını vurgulayarak, “6 aydır tek kuruş ödenmedi. Bu insanlar kiralarını, çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacak? Yol paraları bile yok.” diyerek Personel A.Ş. işçilerinin de benzer sorunlar yaşadığını, belediye başkanının ödeme sözlerinin tutulmadığını iddia etti.

Karşıyaka Belediyesi'nin SGK ve vergi borçları için yapılandırma çalışmalarını eleştiren AK Partili Ünal, “783 milyon TL’lik doğrudan teminlerde her kalem piyasa değerinin 6-7 katına ödendi. Finansal dengeyi sağlayamıyorsanız, sorumlusu bizler değiliz” dedi.

Bu arada temizlik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını belirten Ünal, araç kiralama ihalelerini de suçladı: “Geçen yıl 2 yıllığına 250 milyon TL’ye kiralanan araçların çoğu çalışmıyor, şantiyede yatıyor" diyen Ünal, "Araçlar 6-7 yıllık. Bu şekilde temizlik hizmeti yürütülemez" dedi. Ünal, CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını Aliağa ve Menemen örnekleriyle eleştirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çabalarının halk tarafından değerlendirileceğini söyledi.