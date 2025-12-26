Bunlar da ilginizi çekebilir

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da aranan iki hükümlü Jandarma operasyonuyla yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

