Bursa'da Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ile birlikte ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumayı ve tüketici hakkını gözetmeyi amaçlayan denetimlerde hem ürün kalitesi hem de fiyat uyumu mercek altına alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde anlık yapılan kontrollerde, manav reyonlarındaki meyve ve sebzelerin tazeliği, bozuk veya çürük ürün olup olmadığı, raf-kasa fiyat uyumu, hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Çürük ürün bulunduran marketler hakkında tutanak tutulurken, bozuk ürünler raflardan kaldırıldı.

Özellikle indirim etiketi kullanılarak eski fiyattan satış yapılmaya çalışılan ürünler tespit edilince, ilgili marketler uyarıldı ve durum kayıt altına alındı.

'VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE BÜTÇESİ ÖNCELİĞİMİZ'

Denetimlerin ardından açıklama yapan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, 'Vatandaşımızın sağlığı ve bütçesi bizim önceliğimizdir. Marketlerde hem hijyen hem de fiyat konusunda standartlara uygunluğu hassasiyetle takip ediyoruz. Tüketicinin kandırılmasına ya da sağlıksız ürünlere asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.' dedi.

Gemlik Belediyesi'nin market denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.