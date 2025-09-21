Artan orman yangınları ve doğal afetler, İzmir ile Manisa’nın itfaiye ekiplerini ortak bir eğitimde buluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerini ağırladı. Kimi zaman sahada omuz omuza mücadele veren komşu kentlerin ateş savaşçıları, bu kez her türlü afete karşı hızlı ve etkili mücadele yöntemleri geliştirmek için deneyimlerini paylaştı.

Manisa’dan gelen üç eğitmen ve 40 itfaiye eri, İzmir İtfaiyesi eğitmenleri ile yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda acil durum eğitiminin verildiği Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde buluştu. Ekipler yeni görevlerde daha başarılı olmak için atılacak adımları değerlendirdi.

“MESLEKTAŞLARIMIZLA ORTAK AMAÇ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Amiri Bülent Yanaşık, artan orman yangınları ile kentsel yangınlara dikkat çekti.

İzmir İtfaiyesi Eğitim Amiri Bülent Yanaşık, “Son günlerde orman ve kentsel yangınlarda birlikte çalıştık. Bu tesiste tecrübeleri paylaşmak, zorlu görevlere hazırlanmak için çok önemli. Nereden gelirlerse gelsinler, tüm meslektaşlarımızla ortak paydada buluşuyoruz. Onların bu sahadaki her türlü platformdan yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

“EN ZAYIF HALKAMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ”

Manisa İtfaiyesi eğitmeni Alişan Okyay ise, “İsimlerimiz değişse de üniformalarımız aynı. Sahada birlikte görev alıyoruz. Deneyimlerimizi ne kadar çok paylaşırsak, o kadar başarılı oluruz. Her aile kendini kurtarırsa, bir kurtarıcıya ihtiyaç kalmaz” diyerek eğitimin önemine dikkat çekti.

Bu iş birliği, afetlere karşı bölgesel dayanışmanın ve ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.