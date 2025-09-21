Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde ilk turda çoğunluk sağlanamadı, ikinci turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Başkanvekili üçüncü turda belirlenecek.

İLK TURDA AKP ÖNDE ÇIKTI

Bugün (21 Eylül 2025 Pazar günü) saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TURDA ADAYLAR EŞET OY ALDI

İkinci turda 1 tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi. Bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı.

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi. Bu kez AKP ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde şu an CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AKP 12, MHP 3) ve bağımsızların 4 üyesi bulunuyor. Üçüncü tur oylamanın sonucu, belediyenin yeni başkanvekilini belirleyecek.