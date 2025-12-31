İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hedefiyle hayata geçirdiği İZMAR, 2025'in son mağazasını Tire'de hizmete açtı. Yerli üreticiyi destekleyen, yurttaşa nefes aldıran bir dayanışma modeli olarak öne çıkan İZMAR, Tireliler tarafından 'yeni yıl hediyesi' olarak yorumlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tanzim satış projesi İZMAR, 2025'in son mağazasını Tire'de hizmete açtı. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir temel ihtiyaç ürünlerini vatandaşlarla buluşturan yeni şube, Adnan Menderes Mahallesi Necip Paşa Caddesi'nde hizmet vermeye başladı.

Tire'de düzenlenen açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İZTARIM Genel Müdürü Samet Yoldaş, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Baki Üküşçevik, CHP Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, oda ve kooperatif başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk konuşmayı Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu yaptı. Okuroğlu, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı İZMAR Tanzim Satış Marketleri'nin 20'nci şubesini Tire'de açıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm İZTARIM çalışanlarına, büyükşehir personelimize ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kooperatiflerimize ait ürünlerin halkımıza uygun fiyatla ulaştırılmasını sağlayan bu yatırımı çok önemsiyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.