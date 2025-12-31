Bursa'da huzurevinde kalan yaşlılara sürpriz yılbaşı etkinliği düzenlendi. Şarklılara eşlik ederek gönüllerince eğlenen yaşlı çınarlar 2026 yılından sağlık ve mutluluk dilediler.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşlı çınarların birlikte yaşadığı huzurevinde yeni yıl etkinlikleri kapsamında, kimisinin çocukları kimisinin de torunlarının katıldığı sürpriz buluşma gerçekleşti. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı Musikinin Sultanları Derneği üyeleri yaşlılara unutulmaz bir eğlence yaşattı.

Nilüfer ilçesindeki Güven Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde şarkılar ve türkülerle geçen yılbaşı eğlencesine katılan yaşlı çınarlar çocukları ve torunlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

2026 YILINDA BBB BAŞKANI BOZBEY'İ DİLEDİ

Huzurevi sakinlerinden 73 yaşındaki Havva Işık 2026 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kendilerini ziyaret etmesini diledi.

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir ayağını kaybeden Havva teyze, 'Burada çok mutluyuz bakımımız dört dörtlük yapılıyor. Sağlığımız sıhhatimiz çok güzel. Çok mutlu ve huzurluyum. Fakat rahatsızlığımdan dolayı bir ayağım kesildi ona üzüldüm. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ziyaret etmesini diliyorum. Bir yaşlı olarak, hürmet sayarak bizi unutmamasını diliyorum. Bir de tabi maaşlarımızın artmasını dilerim' dedi.