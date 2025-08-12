İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş Sekiköy Mahallesi’ni sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturdu. l,5 milyon liralık yatırımla tamamlanan paket içme suyu arıtma tesisi hizmete alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların sağlıklı suya erişimini güvence altına almaya devam ediyor. Son olarak Ödemiş’in Sekiköy Mahallesi’nde, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 milyon liralık yatırımla tamamlanan yeni içme suyu paket arıtma tesisi geçen mayıs ayında hizmete alındı. 80 metrekarelik bir alanda kurulan paket arıtma tesisi 240 metre rakımda yer alıyor ve iki derin kuyudan gelen suyu arıtarak mahalle halkına ulaştırıyor.

30 yıllık nüfus projeksiyonuna uygun kapasite

Mahallenin önümüzdeki 30 yıllık nüfus projeksiyonuna göre kurulan tesis, ham su deposu, geri kazanım tankı, çamur stok tankı, ham su pompa sistemi ve iki hızlı filtrasyon ünitesinden oluşuyor. Derin kuyulardan tesise aktarılan ham su, filtrasyon sürecinden geçirilerek mahalle halkına ulaştırılıyor, böylece bölgeye sağlıklı, güvenli, kesintisiz ve bol içme suyu temin ediliyor.

İzmir’deki içme suyu paket arıtma tesisi sayısı 52’ye çıktı

Kent merkezi ile kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar arasında suya erişim konusunda eşitlik ilkesini gözettiklerini belirten İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Daire Başkanlığı Güney Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Sezen Bal, “Sekiköy’de yer altı kaynaklarındaki demir ve manganı arıtarak bölgeye sağlıklı içme ve kullanma suyu ulaştırdık. Bu modern tesis, yalnızca teknik bir altyapı yatırımı değil; aynı zamanda bölge halkının yaşam kalitesini yükselten, sağlıklı nesiller için kritik öneme sahip bir projedir. İZSU Genel Müdürlüğü olarak İzmir’in en uzak noktasında da olsa, her bir vatandaşımıza aynı standartta hizmet ulaştırmak öncelikli hedefimiz. İzmir’in çeşitli ilçelerinde bulunan paket arıtma tesislerimizin sayısı 52’ye ulaştı. İlerleyen günlerde de Bornova İlçesi Yakaköy Mahallesinde paket arıtma tesisi çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Muhtardan teşekkür

Sekiköy Mahalle Muhtarı Tufan Evin, İZSU'nun yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu yatırım için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık musluktan akan suyu güvenle içiyoruz. Çocuklarımız, hayvanlarımız, hepimiz bu yatırımdan doğrudan faydalanıyor” dedi.