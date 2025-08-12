Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve birim müdürleri ile birlikte haftanın ilk günü Körfez, Sanayi, Yenişehir ve Yahyakaptan Mahallelerini teftiş etti. Fatma Başkan ve ekibi mahallelerdeki düzensiz katı atıkları yerine tespit edip kamuoyuna bilgi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan yaptığı açıklamada, “Hafta başında ilgili müdürlerimizle mahallelerimizde teftişe çıktık. Uzun zamandır CHP’li belediyeler ile ilgili çöp propagandası yapılmaya çalışılıyor. Ama bütün belediye çalışanlarımız bu sıcakta insanüstü bir özveri ile çalışıyorlar. Çevre temizliği sadece belediyenin tek başına çözebileceği bir şey değil. Pandemi bize çevreyi temiz tutmak konusunda da uyarı yaptı. O dönem uyarılar dinlendi ama sonrasında yine çok çabuk unuttuk.

“AMA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY BİR ÇÖP DEĞİL, GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ”

İzmit hepimizin. Bütün çevremiz bizim evimiz. Çöp toplamak belediyenin işi ama çevreyi temiz tutmak vatandaşların sorumluluğu. Şu anda bulunduğumuz yerdeki görüntüyü görseniz ‘İzmit Belediyesi çalışmıyor, her yer çöp dolu’ dersiniz. Ama gördüğümüz şey bir çöp değil, geri dönüşüm malzemesi. Katı atık diğer adıyla iri atık. Hemen yanında da İzmit Belediyesine ait çöp konteyneri bol durumda bulunuyor.

“EKİPLERİMİZ BUNLARI ZATEN KAPINIZDAN ALIYOR”

Göreve geldiğimizden bu yana bastırdığımız broşürlerle herkesin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlıyoruz. Diyoruz ki; mobilya atıkları, ağaç dalı ve budama atıkları, moloz ve inşaat atıkları, eski halı ve kilimler, ahşap ve beyaz eşyaların kırık parçaları gibi atıklar çöp değil. Bu parçalar çöp konteynelerine atılmamalı. Ama gelişi güzel de atamazsınız. Bunların dışarı çıkarılma günü var. Bu mahallede bizim bu atıkları alma günümüz Çarşamba günü. Ekiplerimiz bunları zaten kapınızdan alıyor.

“ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN EMEKLERİNE SAYGI RİCA EDİYORUM”

Karışık atıklar atılınca İZAYDAŞ bizi zorlayıp atıkları almıyor. Büyükşehir bize atıkları dökmek için yerde göstermiyor. Bunları bizde tutamayız. Günlük 420 bin ton çöp topluyoruz. Bunlar çöpün haricindeki iri atıklar. Bu atıkları çöpün yanına koymamanızı rica ediyorum. Çalışan arkadaşlarımızın emeklerine saygı rica ediyorum. Biz zaten bu atıkları belirttiğimiz günlerde alıyoruz. Diğer türlü atıkların böyle ortaya saçılması çevreye zarar veriyor. Hem de salgın hastalıklara davetiye çıkarılıyor. Sabit hattımız 318 00 00. Buradan bile aradığınızda arkadaşlarımız konu ile ilgili sizi bilgilendiriyor. Whatsapp hattımıza bile yazdığınızda arkadaşlarımız size ulaşıyor.

“VATANDAŞLIK KURALLARINA HERKESİN UYMASINI BEKLİYORUZ”

Bu atıklarla çocuklar oynarken bir yerlerine zarar verebilirler. Böyle bir şey olsa hepimiz üzülürüz. Bizim görevimiz bunları toplamak ama sizin de sorumluluğunuz bunları gelişigüzel atmamak. Bundan sonra buralara kamera koyacağız. Düzenli olarak takip edeceğiz. Kim bu atıkları böyle bırakırsa onlara ceza keseceğiz. Geçen gün bir vatandaşımıza 60 bin, bir diğerine ise 25 bin lira ceza kestik. Ciddi cezalar kesiyoruz. Kimsede bu cezalara alınmasın. Derdimiz para kazanmak değil. Ama vatandaşlık kurallarına herkesin uymasını bekliyoruz. Her gün farklı mahallelerde de atık topluyoruz. Çevreyi kirletenleri tespit eden vatandaşlarımız da bize bunları iletebilirler” dedi.