İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinden bugüne kadar 500’ün üzerinde vatandaş yararlandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelmesiyle sosyal belediyecilik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Narlıdere Belediyesi, Psikolojik Danışmanlık hizmetiyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren danışmanlık hizmeti ile vatandaşların hem bireysel hem de aile içindeki huzurunu korumak için destek sağlanıyor.

Alanında uzman isimlerin görev yaptığı birimde; psikolojik iyi oluş, duygu düzenleme, kaygı, stres, duygu-durum bozuklukları, ergen danışmanlığı, akran zorbalığı, siber zorbalık, evlilik öncesi ve sonrası uyum süreci gibi konularda vatandaşlara rehberlik ediliyor.

Narlıdere Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak için hizmete aldığı danışmanlık hizmetlerinden şimdiye kadar 500’ün üstünde vatandaş yararlandı.