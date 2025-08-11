Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Yaz Sinema Akşamları”, binlerce Denizlili sinemaseverlerin katılımıyla Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen “Yaz Sinema Akşamları” etkinliği, bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen gösterimde izleyiciler, “Hedefim Sensin” filmi ile keyifli bir yaz gecesi yaşadı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk ve çok sayıda sinemasever katılım sağladı. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı film gösteriminde misafirlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Açık hava sinemasına gelen binlerce Denizlili vatandaş hem filmin neşeli sahnelerinde gülüp eğlendi hem de eski yazlık sinema geleneğini yeniden yaşama fırsatı buldu. 27 Eylül’e kadar gerçekleşecek sinema akşamlarının bir sonraki gösterimi 16 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de “İstanbul Kırmızısı” filmi ile gerçekleşecek.

“İnsanların mutlu olduğu, sanatın yüceldiği bir şehir hayalimiz var”

Etkinlikte konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sinema akşamlarının sadece Denizli merkez özelinde değil, kalan 17 ilçede de gerçekleştirildiğinin altını çizerek kırsalda yaşayan vatandaşların sosyalleşmesine katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Bu yolculuğumuza çıktığımızda bu şehrin “Sanatla anılan bir şehir” olması hayalimiz vardı. Bugün baktığımızda bu hayallerimizin birçoğunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Burada da çok güzel etkinliklerimizden bir tanesini, yaz sinemaları etkinliğimizin açık hava sineması kısmında beraberiz. Bizim insanların mutlu olduğu, sanatın yüceldiği bir şehir hayalimiz var. Sadece merkezde değil, “Köyümde sinema günleri” projesi ile 17 ilçemizin tamamına kültürel etkinliklerimizi ulaştırıyoruz. Bu projeyi sadece bir film gösterimi olarak değil, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına dokunmak olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.