Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yardere (Kurdisê) Mahallesi'nde bulunan büyüleyici şelale, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

MARDİN (İGFA) - Mardine'bağlı Artuklu Belediyesi'nin 'Sonbahar Aşkına' başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, bölgenin sonbahar güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Her mevsim doğal dokusunu koruyan Yardere Şelalesi, bu günlerde sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçlarla kartpostallık manzaralar sunuyor.

Temiz havası, serin suyu ve sakin atmosferiyle hafta sonları doğa tutkunlarının, fotoğrafçıların ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

Sonbaharın etkisiyle suyun akışı ve dökülen yaprakların oluşturduğu doğal armoni, ziyaretçilere büyüleyici görüntüler sunarken bölge, Artuklu'nun en gözde doğal alanlarından biri olma özelliğini koruyor.

Doğayla iç içe huzurlu bir kaçış arayan herkesi cezbeden Yardere (Kurdisê) Şelalesi, sonbahar renklerinin en canlı haliyle misafirlerini bekliyor.