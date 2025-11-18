İzmir Narlıdere Belediyesi Okur - Yazar Buluşma Günleri 22 Kasım'da başlıyor.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştireceği Okur - Yazar Buluşma Günleri, 22 Kasım'da başlıyor.

Kadın Yazarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek Narlıdere Belediyesi Okur - Yazar Buluşma Günleri, 22-25 Kasım tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarını ele alan kapsamlı bir söyleşi dizisi gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca ayrıca imza günleri, atölyeler, müzik dinletileri ve çeşitli kültürel buluşmalar Narlıderelilerle bir araya gelecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadınların sesini güçlendirmeyi ve edebiyat aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen program, tüm vatandaşlara açık olacak.

22 KASIM CUMARTESİ

13.00 - Açılış konuşmaları

13.30 - Müzik Dinletisi (Eser Avcı - Yusuf Yeşil)

14.00 - Söyleşi - İzmir Kadın Hareketinde İz Bırakan Kadınlar

Konuşmacılar: Ayla Çelik, Ebru Dinçel, Ferda Ülker, Gülizar Aytekin, Kızbes Aydın, Nazik Işık, Özge Yolcu, Pelin Arda, Reyhan Gümüşkaya, Semra Ulusoy, Sevgi Binbir, Sevim Korkmaz Dinç, Şenaz Tavuz, Türkan Miçoğulları, Zeynep Tuna

Kolaylaştırıcı: Sevim Korkmaz Dinç

16.30 - İmza ve Yazarlarla Sohbet

23 KASIM PAZAR

13:00 - Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Meral Şafak

13.05 - Söyleşi: Kadın ve Edebiyat

Konuşmacı: Selma Özhan

Kolaylaştırıcı: Gülay Serin (Alevi Bektaşi Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı)

15.00: İmza ve Yazarlarla Sohbet

24 KASIM PAZARTESİ

13:00 - 13.05 - Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Meltem Sönmez

13.05—14.30 Söyleşi: : Ekoloji ve Kadın

Konuşmacılar: Emine Şimşek Emiral ve Meryem Gülbudak

Kolaylaştırıcı: Songül Çınar (Çağdaş Erzincanlılar Derneği Başkanı)

15.30: İmza ve Yazarlarla Sohbet

25 KASIM SALI 4. GÜN - KAPANIŞ

13:00 - Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Av. Ezgi Kılıç Cömert

13.05-14.00 - Söyleşi: Kadına Yönelik Medya Şiddeti

Konuşmacılar: Müzeyyen Güler ve Deniz Uluköse Ceylan

Kolaylaştırıcı: Mükerrem Demir (Önceki dönem Meclis Üyesi ve önceki dönem ADD Başkanı)

15.00-15.30 - Müzik: (Dilek Şenol - Hüseyin Alp)

17:00 - Kapanış