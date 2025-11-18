Trabzon'da geçen yıl 200 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Kitap Günleri'nin ikincisi, 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kitap sevdalılarını bu muhteşem organizasyonda buluşmaya davet ediyorum' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon, bir kez daha kültür ve edebiyat dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap iş birliğiyle düzenlenen Trabzon Kitap Günleri'nin ikincisi, 21 Kasım Cuma günü başlayacak. Yenimahalle Fuar Alanı'nda 30 Kasım'a kadar devam edecek etkinliğe 76 yayınevi ve 180 yazar katılacak. Türkiye'nin önde gelen kalemlerinin yanı sıra Trabzonlu yazarlar da okurlarıyla buluşacak.

BAŞKAN GENÇ'TEN DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da yaşayan herkesi etkinliğe davet ederek, şunları söyledi: 'Kültür şehri Trabzon'umuza çok yakışan Kitap Günleri etkinliğimiz, 21 Kasım'da kapılarını açacak. 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve tüm kitap sevdalılarını bu büyük kültür şölenine davet ediyorum.'