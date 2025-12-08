Yedi Hilal Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 8. Bölge Toplantısı, Batman İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

BATMAN (İGFA) - Bölge illerinden gelen teşkilat mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Yedi Hilal'in 8. Bölge Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları ve yaklaşan kamp programları değerlendirildi.

Toplantıya Yedi Hilal Genel Başkan Yardımcıları Dr. Serkan Bayram ve Adem Çelik ile 8. Bölge Başkanı Ahmet Başaran başkanlık etti. Batman'daki programa; Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Muş, Kozluk ve Hasankeyf teşkilatları katıldı. Buluşmada; Genel Merkez gündem maddeleri, Şubat kampı hazırlıkları, 'İman Konuşmaları' programı, ara dönem kamp planlamaları ve teşkilat faaliyet raporları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı, tüm katılımcılara teşekkür edilmesi ve yürütülen çalışmaların hayırlı sonuçlar getirmesi temennileriyle sona erdi.